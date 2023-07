Il sogno di tornare in Italia resta, al momento, nel cassetto, perché con ogni probabilità Mauro Icardi continuerà la sua carriera in Turchia. Più precisamente al Galatasaray, dopo l'ottima stagione appena conclusa (22 gol e 7 assist in 24 presenze) può arrivare la conferma.



ACCORDO IMMINENTE - Secondo quanto riferito da L'Equipe infatti, il Galatasary è pronto ad acquistare Maurito a titolo definitivo: il club di Istanbul è vicino all'accordo con il Paris Saint-Germain sulla base di 10 milioni di euro.