Mauro Icardi non vuole lasciare l'Italia. Secondo La Repubblica, il futuro dell'attaccante argentino sarà ancora all'Inter o alla Juventus. Presto lascerà la casa in zona San Siro in cui vive, al fianco di diversi compagni di squadra, per un immobile che ha acquistato in zona Repubblica sempre a Milano. Ma abbastanza vicino a Torino da non costringere al trasloco la moglie/agente Wanda Nara e i figli in caso di trasferimento. Il futuro di Icardi dipende da chi sarà l'allenatore dell'Inter: potrebbe restare con Spalletti o con Mourinho, ma non con Conte.