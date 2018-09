Esordio con gol da favola, la storia tra Icardi e la Champions non poteva iniziare meglio e anche la Gazzetta dello Sport evidenzia come il capitano nerazzurro abbia pescato la carta migliore dal proprio repertorio, proprio per celebrare al meglio la prestigiosa competizione.



“Mauro Icardi e la Champions, storia di un corteggiamento lungo diventato amore a prima vista. Sancito da quella volée da fuori area che è merce rara nel repertorio del capitano nerazzurro: solo 5 reti sulle 108 con l’Inter sono arrivate dalla distanza. Insomma, per rendere unica la sua prima notte tra le stelle, Maurito non ha badato a spese, ha indossato l’abito migliore – quello del leader goleador – e regalato agli oltre 64 mila «invitati» un momento di magia, omaggiandoli con una perla di rara bellezza, dai mille contenuti tecnici ed emotivi”.