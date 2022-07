"Quante emozioni vissute qui... Momenti indelebili della mia vita familiare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno sempre nel cuore". FirmatoL'attaccante delè ainsieme alla mogliee ha scritto queste parole in una story di Instagram accompagnandole a un'immagine di, lo stadio dove Maurito ha giocato con la maglia dell'. E che ora sembra suscitare un pizzico di nostalgia.Se il passato è stato contraddistinto da numerosi gol alla Scala del Calcio, il futuro è davvero un'incognita perché l'argentino non rientra nei piani del club campione di Francia, al di là della sua volontà di rispettare il contratto fino al 2024. Non è comunque semplice arrivare a una soluzione (leggasi cessione), a causa dello stipendio elevato (più di 9 milioni), motivo per il quale qualche giorno faha di fatto 'escluso' un trasferimento del centravanti al Monza (nonostante una battuta che poteva lasciare spazio a qualche dubbio). In ogni caso le prossime settimane ci diranno se Icardi rimarrà sotto la Torre Eiffel o avrà l'opportunità di rilanciarsi in un'altra squadra.