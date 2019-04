L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del rapporto non bellissimo tra Icardi e Perisic e spiega come nella storia dell'Inter siano stati molti i casi di calciatori che non andavano molto d'accordo.



“Di citazioni e giochi di parole è pieno il mondo e anche l’Inter. Volendo usarne uno di più, si potrebbe dire che non avremo mai la «totalità» del rapporto tra Mauro Icardi e Ivan Perisic. Ma non crolla il mondo, non è crollato a Genova – anzi, s’è visto il contrario – e l’ostacolo non è insormontabile, almeno per centrare la Champions. O per giocare a calcio, come hanno fatto altri campioni passati da queste parti. C’era Evaristo Beccalossi che avrebbe preferito una sedia come compagno di squadra piuttosto che Hansi Muller. Thiago Motta e Cambiasso condividevano le stesse zolle di centrocampo, ma avevano punti di vista opposti: non si amavano, eufemismo. Non lo facevano neppure Ronaldo e Simeone, peraltro. Di quanto Cambiasso e Ibrahimovic si detestassero, poi, lo ha raccontato a più riprese pure Massimo Moratti. Anche se il vero scontro Ibra lo ebbe con Materazzi, una sera di Liverpool nel 2008, quando lo svedese disse: «La sconfitta? Chiedete a Materazzi». Tra i due calò il gelo, da lì in avanti”.