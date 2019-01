Parole d'ordine per il rinnovo di Mauro Icardi: attesa e pazienza. Se Marotta ha recentemente ribadito che proseguire il rapporto lavorativo è volontà comune dell'Inter e dello stesso attaccante argentino, ancora non c'è un giorno X per il fatidico faccia a faccia fra la dirigenza nerazzurra e Wanda Nara. L'ultima conferma arriva da Icardi in persona, che in una storia su Instagram precisa: "Non ci è mai stata una data fissata", riferendosi alle indiscrezioni che volevano questo martedì come possibile data per il vertice.



DUE NODI - Attesa dunque per definire il giorno X, intanto Marotta e Ausilio continuano a studiare la giusta offerta per trovare l'accordo con Wanda Nara: non solo in termini di ingaggio (rifiutata una proposta da 6 milioni l'anno più bonus solo pochi mesi fa), ma anche relativamente alla clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio che l'Inter vorrebbe rimuovere e che invece l'agente vorrebbe alzare. La volontà delle parti è andare avanti insieme, ma l'appuntamento per il rinnovo di Icardi è ancora da fissare.