L’Inter salva la pelle a Francoforte e porta a casa un pareggio prezioso per come si era messo il match nel secondo tempo. Qualche singolo ha tradito e, ironia della sorte, tra i peggiori ci sono Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, i due croati di cui tanto si è parlato per il rapporto con Icardi all’interno dello spogliatoio. Proprio loro due, nelle scorse settimane, erano stati eletti leader del nuovo corso, quello con Samir Handanovic come capitano.



CROATI IN DISCESA - Per quanto riguarda il centrocampista, sono ormai diverse settimane che gioca sotto gli standard di rendimento a cui aveva abituato. Di prepotenza ha preso sotto braccio il pallone ed è andato a calciare dagli undici metri nonostante il designato fosse Perisic. Il risultato è stato pessimo, con Trapp che ha respinto quello che sarebbe potuto essere un gol pesantissimo in vista del ritorno. Per quanto riguarda l’esterno d’attacco, invece, dopo ottimi segnali di ripresa, è arrivata un’altra prestazione incolore, come le tante di inizio stagione. RIENTRO VICINO - E mentre i croati sembrano tirare il fiato, Mauro Icardi fa capolino ed è pronto a riprendersi l’Inter. Circostanze figlie del caso, ma che sicuramente lasciano un po’ di amaro in bocca, sia ai tifosi che a Spalletti, che ormai da tempo non riesce a contare sull’intero gruppo. Prima il lungo infortunio di Nainggolan, poi il caso Icardi, l’infortunio di Keita e oggi il fastidio muscolare di Perisic, che però non preoccupa molto il tecnico toscano, convinto di averlo sostituito in tempo. L’Inter è in affanno, almeno Icardi sta per rientrare. I croati, invece, retrocedono.