. Ai nerazzurrifacilmente raggiungibili, ma soprattutto un dettaglio nel contratto di vendita: Marotta non ha ceduto,. Un riferimento non casuale ma ben preciso: la, che continua a lavorare all'uscita die sogna Maurito come nuovo nove.- Un flirt ormai di lungo corso quello tra Icardi e la Vecchia Signora, un pallino Paratici che o considera una prima scelta per rinforzare il reparto offensivo. Ora non c'è più l'Inter a mettersi di traverso, ma è chiaro che le condizioni economiche che si prospettano non sono le migliori in un mercato condizionato dal coronavirus: oltre 70 milioni, una cifra che se non spegne può quantomeno frenare le ambizioni della Juve, al netto della possibilità di lavorare su diversi nomi che possano alleggerire l'esborso cash (su tutti,in seconda battuta). Un gioco di incastri tutto da studiare e strutturare riportare in Serie A Icardi e Wanda Nara, al momento difficilmente attuabile,- Mauro prima scelta, ma non l'unica perché la Juve continua a lavorare a soluzioni alternative e la prima pista porta sempre ad. Nome più che gradito a Sarri che già lo aveva avuto come erede proprio di Higuain a Napoli, un profilo che convince anche la società bianconera.: e proprio questo dettaglio, specie se il polacco si negherà al rinnovo, dà alla società torinese la convinzione di poter abbattere i costi dell'operazione, magari inserendo anche qualche contropartita tecnica. Serie A ma non solo, la Juve guarda anche oltremanica e dalla Premier arrivano altre due idee:del, il messicano reduce da un'ottima stagione realizzativa potrebbe arrivare a cifre abbordabili grazie alla regia del procuratore e raggiungere così il compagno di scuderia Ronaldo; altra suggestione a costi contenuti, fresco di prolungamento annuale con ile corteggiato anche dall'Inter di Conte. E poi c'è, futuro ma anche possibile presente della Juve:e valuta un prestito di uno o due anni con obbligo di riscatto, ma è chiara l'intenzione di prelevarlo e metterlo subito dalla prossima stagione a disposizione di Sarri. Le strategie della Juve sono delineate: prima l'addio di Higuain, poi si entrerà nel vivo per il nuovo nove bianconero.