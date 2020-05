Quella appena iniziata potrebbe essere una settimana molto importante per il definitivo passaggio di Icardi al PSG. Questo è quanto scrive TuttoSport.“Sette giorni alla verità. Scatta oggi la settimana che porterà a una risoluzione definitiva (?) del caso Icardi. Domenica 31 maggio, infatti, scadrà il diritto di riscatto in favore del Psg per rilevare il cartellino del centravanti argentino, ottenuto in prestito non oneroso il 2 settembre scorso. Allora i due club fissarono il riscatto a 70 milioni di euro, una cifra alta, ma non altissima dieci mesi fa pensando al valore del giocatore (che una clausola di rescissione da 110 milioni con l'Inter) e ai prezzi che giravano in Europa per i giocatori più importanti.deciso a proseguire a Parigi, ma il Coronavirus ha portato Leonardo, ds dei francesi, a valutare un’offerta al ribasso. Ancora non è arrivata una proposta scritta nella sede nerazzurra, ma i rumors del fine settimana appena trascorso hanno portato alla luce una possibile offerta di 50 milioni fissi più bonus difficilmente raggiungibili. Ovviamente tale cifra non andrebbe bene all’Inter, anzi. Marotta al momento è fermo ai 70 milioni, anche se l’ad è conscio che un Icardi di rientro a Milano rappresenterebbe un problema in più in un’estate che non si prospetta facile sotto l’aspetto delle trattative.Tutto entro il 31 maggio? Sulla carta sì, anche se non sarebbero da escludere dei "tempi supplementari".