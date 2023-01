Quando si parla di derby,, che nell'ultima giornata del campionato turco ha vinto 3-0 in casa del Fenerbahçe consolidando il primo posto salendo a +4. A chiuderla è stato proprio l'attaccante argentino, che al decimo minuto di recupero ha segnato con una botta di sinistro sul primo palo. Una rete simile l'aveva fatta con la maglia della Sampdoria contro la Juve.- Icardi fa rima con derby, ma al Gala se n'erano accorti già qualche mese fa quando nel novembre scorso decise la gara contro il Besiktas con una doppietta. Due lampi per allontanare le critiche e convincere gli scettici.. Il vecchio Maurito non ha perso il vizio e ha ritrovato il sorriso: "Altro derby, stessa storia" ha scritto sui profili social dopo aver festeggiato mostrando la maglia di tifosi. Un dejà-vu per interisti e milanisti, che quell'esultanza l'avevano vista nel 2017 dopo una tripletta nel derby.- In estate Icardi ha accettato il Galatasaray dopo un periodo di riflessione. L'argentino non era convintissimo del trasferimento perché non voleva rinunciare al maxi stipendio, è stato decisivo l'intervento del Psg che gli ha assicurato la maggior parte dell'ingaggio per il quale il Gala contribuisce con 750mila euro.. In estate verrà fatto un punto col giocatore e col Psg per capire se andare avanti insieme, intanto Icardi mette la firma sul derby col Fenerbahçe. Al Galatasaray ha ritrovato serenità.