Mauro Icardi ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria dell'Inter per 2-1 contro la Fiorentina.



CRESCITA - "Inter più matura? Questo non lo so, ma stiamo lavorando per migliorare. Oggi abbiamo lasciato molto campo agli avversari: loro hanno avuto molte occasioni, dobbiamo migliorare su questo. L'intera squadra deve migliorare in fase difensiva: continueremo a lavorare. In attacco abbiamo le qualità per poter incidere".



CRITICHE E RINNOVO - "Social e giornali parlano un po' troppo. Ho 120 gol dietro le spalle, non sono preoccupato su questo: ero tranquillo. Rinnovo? Ogni anno si parla tanto di questa cosa. Io sono tranquillo, continuo a fare il mio. La società e mia moglie ne devono parlare, se c'è da migliorare il contratto si farà quando si farà".