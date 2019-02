"Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso". Con questo breve comunicato, ieri l'Inter ha voluto fare chiarezza sul problema fisico per cui il suo ex capitano non si sta allenando con i compagni e si è, di fatto, chiamato fuori dalle ultime partite della squadra di Luciano Spalletti. Nessuna novità rispetto a quando, fino a 10 giorni fa, Maurito scendeva regolarmente in campo.



IL PROGRAMMA - Nonostante gli esami svolti non abbiano mostrato criticità particolari, finché Icardi lamenta dolore l'Inter non può prendere provvedimenti disciplinari. Anzi, i nerazzurri - come scrive La Gazzetta dello Sport - hanno programmato un programma ad hoc per il loro numero 9, con l'obiettivo di riportarlo alla migliore condizione. Ancora terapie fino a lunedì prossimo, quando la situazione verrà aggiornata, con Icardi che, quindi, salterà anche la trasferta contro la Fiorentina di domenica sera.