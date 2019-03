Secondo il Corriere della Sera, finalmente Mauro Icardi ha fatto un passo importante verso l'Inter. Un incontro fondamentale con Marotta presente, di cui vengono rivelati i retroscena: "Nel meeting si è parlato del passato e della fascia, cui Icardi teneva tantissimo e che gli è stata tolta prima della trasferta di Europa League di Vienna, il 13 febbraio. Si è discusso però soprattutto di presente e futuro, della possibilità che Icardi riprenda gli allenamenti a breve e rientri in squadra, forse già domani. Icardi ha chiesto una tregua, di non essere più dipinto all’esterno come l’uomo che ha sfasciato lo spogliatoio e come un professionista poco serio. Marotta ha voluto la sua assicurazione su un rientro celere, senza aspettare il ritorno di Steven Zhang (previsto la prossima settimana), né un colloquio con il presidente", scrive il CorSera.