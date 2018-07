Mauro. Dal 15 luglio scadrà la validità della clausola per l’estero da 110 milioni di euro presente nel contratto.Lo scenario che portava alla Juventus è sempre più lontano e non solo per la trattativa con Cristiano Ronaldo. La verità è che l’Inter non ha mai ritenuto credibile la cessione di Icardi e neanche uno scambio con o senza Higuain nell’affare. Icardi resta all’Inter e il post su Instagram di oggi lo conferma: