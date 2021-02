. Al termine della partita di martedì sera, infatti, nessuno si sarebbe aspettato chissà quale messaggio d'amore nei confronti della sua ex squadra. Un amore intenso e finito in maniera burrascosa, tutto sommato niente di nuovo specialmente se poi si pensa allo spettacolo che si è consumato allo Stadium, tra le altre cose.Virale e piaciuta a tutto il mondo bianconero la foto scattata nello spogliatoio con la Juve di Andrea Pirlo al gran completo nell'esultare, tanto che l'hanno condivisa praticamente tutti i giocatori. E Icardi ha usato il suo di dito per pigiare sul cuoricino e lanciare i like sui profili di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Pensare a un errore è così impossibile.era lui l'obiettivo numero uno quando poi i nerazzurri si tirarono indietro nel 2016 con la Juve che virò sull'epocale acquisto di Gonzalo Higuain, si è continuato a parlare di lui anche prima e dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, fino al momento del passaggio di Icardi al Psg i bianconeri erano rimasti alla finestra e pure dopo il riscatto dei parigini sono proseguiti i contatti. La sensazione è che prima o poi, Icardi alla Juve, ci potrà davvero andare.