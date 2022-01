"Ingombrante". Massimo Mauro definisce così Wanda Nara, la moglie manager di Mauro Icardi, attaccante del PSG nel mirino della Juve: "Non lo prenderei mai, rischia di diventare un problema in qualsiasi club".



Intanto la coppia argentina ha festeggiato in patria l'inizio del nuovo anno: sarà quello del ritorno in Italia e del riscatto per l'ex interista?