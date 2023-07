si è rilanciato aled è tornato a Parigi con motivazioni rinnovate. Ma il futuro è ancora da scrivere, perché l'argentino non rientra nei piani del, e nel cassetto c'è sempre il sogno di un ritorno in Italia. Un'ambizione alimentata dalla recente foto di, moglie e agente dell'attaccante, all'ombra del Duomo. "" e una clessidra, abbastanza per far viaggiare la fantasia dei tifosi rossoneri per il possibile sgarbo all'Inter e non solo. Un sogno, quello del rientro in Italia, ribadito da Wanda in un'intervista a Gente: "". Per Maurito, però, c'è chi sta muovendo passi decisamente più concreti: l'- Wanda Nara aveva chiuso all'ipotesi di vedere Icardi in Arabia Saudita prossimamente, ma questo non è bastato a scoraggiare i Paperoni sauditi che sono tornati alla carica. Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, sul tavolo c'è una nuova ricca offerta dell'. Basteranno per vincere le resistenze dell'attaccante e di Wanda?