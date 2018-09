Mauro Icardi, capitano dell'Inter, ha parlato al Matchday programme dei nerazzurri in vista della sfida contro il Tottenham in Champions League: "Sono arrivato all'Inter ragazzino e sono cresciuto molto, sia come giocatore che come persona. Questi colori mi hanno dato tanto e le mie figlie cantano sempre il nostro inno. Milano è una città incredibile, se avesse il mare sarebbe perfetta. I miei idoli? Mi sono ispirato a due grandi campioni: Batistuta ed Eto'o, attaccanti spietati davanti alla porta che hanno cambiato il modo di interpretare il ruolo".



SOCIAL E VITA PRIVATA - "I social li uso per raccontare la mia vita privata, gli allenamenti, le cose più belle che mi capitano. Amo stare con amici e famiglia, magari mentre mangiamo insieme del buon asado, è un modo per scaricare le tensioni: un po' di cumbia o del reggaeton e via. Ultimamente però preferisco restare a casa, godendomi la tranquillità e passeggiando con i miei quattro cani, adesso ho fatto mettere un acquario un po' per i bimbi e un po' per me. Prossimo viaggio? Tra le prossime mete dico Tokyo perché Nagatomo mi ha fatto una testa così e ora sono curioso. Nel tempo libero mi piace guardare lo snooker, quel tipo di biliardo molto diffuso nel Regno Unito e in Irlanda. Serie tv? Come molti compagni ho visto La Casa di carta. Personaggio preferito? Il professore è quello che è diventato più famoso di tutti".