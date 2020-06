I contratti sono firmati, depositati, addirittura ufficializzati.. Perché diventa naturale: il ds bianconero Fabio Paratici lo insegue da anni e lo conosce a memoria, come conosce ogni singolo membro dell'entourage di Mauro. Averlo libero dall'Inter è un'occasione, pur esistendo quellain caso di trasferimento a club italiani. Una clausola su cui c'è da aggiungere un dettaglio:quando potrà ripartire ogni tipo di assalto senza prezzi in aumento, dunque non ci sarà da aspettare la fine del contratto di Icardi.- Ma al di là dei 15 milioni da versare, in questi giorni in cui si è entrati nel vivo delle trattative per completare tutto tra club, Leonardo ci ha tenuto a chiarire ad Icardi personalmente che il PSG lo acquista per tenerlo. Non è un caso che il rinnovo di Edinson Cavani sia stato totalmente archiviato:, non c'è alcuna intenzione di aprire un tavolo di trattativa per cederlo in questo momento., non ha tempo da perdere e si farà trovare pronta su altre operazioni dovesse andar via Higuain. Icardi è un tavolo sempre aperto, gradimento totale. Ma soltanto quando e se da Parigi arrivasse il segnale, magari tra un anno senza clausole...