Mauro Icardi torna a San Siro da non capitano dell’Inter. L’argentino si ripresenterà davanti ai tifosi nerazzurri dopo il gol segnato su rigore nell’infrasettimanale contro il Genoa, al ritorno in campo. La sua ultima esibizione a San Siro risale al 3 febbraio scorso, quando l’Inter fu battuta 1-0 dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’ultimo gol casalingo di Icardi, invece, è datato 15 dicembre (1-0 all’Udinese). Era ancora il 2018, nel 2019 Icardi non ha ancora segnato a San Siro e domani cercherà il primo gol nella sfida Champions contro l’Atalanta di Gasperini. Non troverà però il supporto di tutti i tifosi di San Siro, anzi. La Curva Nord ha già spiegato quale sarà la sua posizione sia con un paio di comunicati al vetriolo sia con cori cantati mercoledì al Ferraris durante Genoa-Inter. Il dubbio, invece, è capire quale sarà il pensiero degli altri tifosi nerazzurri presenti a San Siro: si uniranno alla contestazione o inciteranno Icardi? È uno dei tanti rebus della vigilia di Inter-Atalanta.



LE FRECCIATE DI SPALLETTI - Aspettando il rientro di Lautaro Martinez e di capire dunque cosa farà Spalletti con entrambi gli attaccanti argentini a disposizione, Icardi domani salvo sorprese sarà confermato al centro dell’attacco dell’Inter, come a Genova. “Se mi aspettavo questo stato di forma da Icardi e Nainggolan? Sono stati dentro la gara come mi aspettavo. Per quello che possono fare, se faranno parte della partita, mi aspetto anche qualcosa di più. Bisogna stare attenti a dare sempre forza a quello che ci sembra più giusto: nell'ultima partita c'erano molti altri da mettere in risalto, e prima di questi due”, ha detto Spalletti a Sky Sport. L’allenatore nerazzurro non ha sciolto i dubbi di formazione, anche per evitare di dare indizi a Gasperini verso il match di domani. In precedenza in conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter era tornato ancora una volta sul periodo della squadra senza Icardi: “La questione di Icardi è stata un'opportunità di valutare che l'Inter è una squadra, non un singolo calciatore”. L’ennesima frecciata di Spalletti a Icardi, anche dopo il rientro a Genova con gol. COME SARÀ SAN SIRO - “Il ritorno di Icardi a San Siro? Mi aspetto ci sia una volontà di aiutare la squadra, il gruppo, i colori per fare risultato perché l'avversario che abbiamo davanti necessita di tutta la forza in generale che possediamo”, ha detto Spalletti oggi. Ribadendo sempre lo stesso concetto: il gruppo prima del singolo. La questione Icardi l’allenatore la considera chiusa al momento, il punto è stato messo tra la gara con la Lazio e quella contro il Genoa. Anche se il feeling tra i due è interrotto e difficilmente torneranno a stimarsi come in passato. Intanto, però, più per volere della società che per volere di Spalletti, Icardi è tornato in campo ed è tornato a segnare. E domani tornerà a San Siro, per dimostrare di non aver dimenticato come si fa gol in casa dopo quello di Ferraris. Si tapperà ancora le orecchie per i fischi della Curva e proverà a trascinare l’Inter in Champions League a suon di gol.