Mauro Icardi guarda con interesse al suo futuro. L’attuale numero 9 del PSG potrebbe diventare uno dei nomi caldi, anzi caldissimi, del calciomercato estivo. L’ex capitano dell’Inter sta capendo se lasciare o meno Parigi, dove la concorrenza è altissima a cominciare dalla coppia Neymar-Mbappé, e tentare, a quel punto, un’altra avventura in giro per l’Europa. Nonostante le tante voci, si legge in una nota, secondo gli esperti è sempre favorita la squadra allenata da Pochettino, tanto che vederlo ancora sotto la Torre Eiffel si gioca a 2,25. Chi non ha mai smesso di mostrarsi interessata al bomber di Rosario è la Juventus che, inevitabilmente, in estate potrebbe compiere una rivoluzione ripartendo magari dall’argentino: Icardi in bianconero è dato a 4,50. Ma, in Serie A, sono tanti gli estimatori dell’ex capitano dell’Inter a cominciare dalla Roma che andrà a caccia dell’erede di Edin Dzeko: l’argentino, sebbene con caratteristiche diverse dal bosniaco, sarebbe un nome in grado di infiammare la piazza giallorossa. Un suo sbarco a Trigoria pagherebbe 6 volte la posta.

Nelle scelte di Icardi, però, un peso notevole lo ha la moglie, e manager, Wanda Nara, da sempre innamorata di Milano. Se il Milan dovesse centrare la qualificazione in Champions League, potrebbe farsi un regalo. L’ipotesi di vedere Icardi vestito di rossonero, magari al fianco di Ibra, si gioca a 7,50. Alla stessa quota sono accreditati anche il Manchester United, per una eventuale sostituzione di Cavani, e il Napoli sempre alla ricerca di una prima punta di ruolo. Affascinante, ma lontana al momento, l’ipotesi di un ritorno all’Inter: Icardi che varca nuovamente i cancelli della Pinetina è dato a 12,00