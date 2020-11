Mauro Icardi è in crisi. L'attaccante argentino (27 anni ex Inter) è infortunato, non è stato convocato in nazionale e attraversa un difficile momento di involuzione al Paris Saint-Germain. Dove è insidiato dal giovane italiano Moise Kean, ex Juve. Come si legge sul Corriere della Sera, Icardi non è tra i preferiti dell'allenatore tedesco Thomas Tuchel, che anzi fa di tutto per complicargli la vita e appena può lo sbatte in panchina. Icardi non ha fatto nulla di male stavolta, se non essere stato voluto dal direttore sportivo Leonardo, ma non corre buon sangue tra il tecnico e il dirigente. Che non si dice pentito: "Erano tutti d’accordo sul comprarlo, ha già dimostrato la sua importanza ed è stato decisivo in Champions. Capita di non essere in forma. Su Kean invece non abbiamo un’opzione". Si aspetta il ritorno del vero Icardi e magari il centravanti aspetta l'arrivo in panchina di Max Allegri.