Chi l'avrebbe mai detto che le parole dell'intermediariodei giorni scorsi sull'opportunità di rivederlo in Italia sarebbero state soltanto una scintilla rispetto all'incendio che si è scatenato nelle ultime ore attorno a? Il tradimento con Eugenia China Suarez eha spezzato gli equilibri dell'attaccante che oggi, con il PSG non sta neanche vivendo un momento storico eccellente della sua carriera. Anzi,Da quandoha detto addio, anzi, di fatto da quando ha iniziato a palesarsi la possibilità di una cessione, le sirene del mercato attorno a lui hanno iniziato ad accendersi. Sono passati già due anni e oggi ancor più di allora la punta rosarina è al centro di un possibile addio al PSG già in vista della prossima sessione invernale. Non è un caso, infatti,(l'intermediario che ha operato insieme a Wanda Nara e ai suoi agenti per portare Icardi a Parigi) nei giorni scorsi abbia aperto la porta anche ad un ritorno in Italia:Quasi una sorta di richiesta di aiuto, o forse piùin prima fila da tempo e alla ricerca di una prima punta come lui. Del resto conil rapporto è rotto ed irreparabile, mentre per ilad oggi non è considerato un profilo adatto sia per costi di ingaggio che per gestione extra campo. Neanchesembrano oggi interessati all'investimento, anche perché con Abraham e Osimhen hanno blindato i rispettivi attacchi.Per Icardi, quindi,perchè la permanenza a Parigi è diventata quanto mai complicata.nell'appartamento comprato insieme ad Icardi.Ma se Icardi dovesse cambiare squadra a gennaio chi gli farà da agente? Wanda? Giuffrida? L'agenzia che lo ha portato in Italia? Lo scossone riguarderà sicuramente anche questo rapporto lavorativo. Benzina sul fuoco.