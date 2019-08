Notte nerazzurra per Mauro Icardi che nella serata di ieri era presente, insieme a Wanda Nara, per festeggiare il 22esimo compleanno dell'amico e compagno all'Inter, Lautaro Martinez. Un party da cui Maurito e compagna sono usciti a tarda notte con facce sorridenti e poca voglia di parlare del futuro.



Intercettato dai cronisti presenti sul posto l'attaccante nerazzurro ha però risposto con una battuta che è anche un segnale di apertura per il suo futuro. Prima, a domanda diretta sul fatto che questa potesse essere l'ultima serata da nerazzurro Icardi si è mostrato perplesso e ha risposto con un "Dici?". Poi però alla successiva richiesta sul fatto che stesse per iniziare per lui una nuova avventura ha risposto con un "Sì" (ribadito anche da Wanda Nara "ha detto sì") prima di accendere i motori e scappare dalla morsa. Che sia il segnale definitivo di apertura all'addio? E verso la Juventus o verso il Napoli?