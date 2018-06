Per Mauro Icardi oggi è l'ultimo giorno della prima parte delle vacanze estive: da domani, a Milano, l'attaccante argentino lavorerà insieme al suo entourage per definire il suo futuro.



IL RINNOVO E LA CLAUSOLE: LE CIFRE DELLA TRATTATIVA - La priorità di Maurito è l'Inter, con la quale ci sarà un incontro: sul tavolo della trattativa, il rinnovo del contratto attuale, in scadenza nel 2021 a 5 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro per il momento sembra intenzionato a offrire 6,5 milioni di euro di parte di fissa, più un corrispettivo legato ai risultati che potrebbe far raggiungere all'ingaggio quota 7 milioni. Il classe 1993 di Rosario invece parte da una richiesta di 7,5 milioni di euro fissi. E poi c'è la clausola rescissoria, altro capitolo importante: quella attuale, da 110 milioni di euro, scade il prossimo 15 luglio (e vale soltanto per l'estero). L'Inter vorrebbe alzarla, Icardi no.



PRIORITA' INTER, POI LE ALTRE - Le basi della trattativa, e gli ostacoli da affrontare, sono questi. Il capitano dell'Inter dà la priorità assoluta al suo club e solo in un secondo momento, se le parti non dovessero trovare un'intesa, ascolterebbe altri interlocutori, fra i quali, in prima fila, c'è la Juventus. I prossimi saranno quindi giorni decisivi per Icardi, che solo dopo aver definito la sua situazione contrattuale si concederà altri giorni di vacanza, prima di iniziare la preparazione estiva (raduno il 9 luglio ad Appiano Gentile).