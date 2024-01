Icardi via a gennaio? La posizione del Galatasaray

Mauro Icardi è uno dei nomi maggiormente attenzionati per il mercato di gennaio e nelle ultime settimane si sono rincorsi diversi rumors: l'argentino è stato accostato al Real Madrid, ma anche all'Inter per un clamoroso ritorno. Tuttavia, il Galatasaray ha le idee chiare: come riferisce Fotomac, il club turco non ha intenzione di lasciare partire Maurito prima dell'estate e ha respinto tutte le offerte arrivate.