Premiato sul palco del Premio Gentleman per il gol più bello segnato nella stagione dell'Inter (contro il Milan nel derby ndr.), Mauro Icardi ha parlato così del momento dell'Inter: "Quella sera ne ho fatti tre, ma il secondo è stato il più bello. I tifosi si aspettano un gol nella prossima con la Lazio? Sicuramente i tifosi se lo aspettano, io lo aspetto per entrare in Champions con l'Inter come ho sempre detto e lo aspetto per me, per diventare capocannoniere".





