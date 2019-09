Secondo La Gazzetta dello Sport, più che al Monaco o ad altre soluzioni estere, Mauro Icardi continua a pensare solo e soltanto alla Juventus. Ma niente si sblocca e la causa fatta all'Inter può avere conseguenze pesanti: "Icardi ha presentato il ricorso al collegio arbitrale: entro martedì l’Inter dovrà depositare la difesa, poi le parti dovranno nominare il presidente del collegio, che in 2-3 mesi dovrebbe arrivare alla decisione. Il ricorso, con cui Mauro chiede il reintegro nella parte tattica degli allenamenti e un risarcimento danni di 1,5 milioni, decade nel caso in cui l’argentino lasci l’Inter o lo ritiri. Se Mauro dovesse restare in nerazzurro, il club sarà obbligato a fargli giocare almeno il 10% delle partite ufficiali per evitare rischi: l’articolo 15 del regolamento Fifa prevede che se un calciatore affermato non raggiunge questa soglia possa chiedere la giusta causa di recesso dal contratto alla fine. Ovvero, verrebbe perso Icardi a costo zero".