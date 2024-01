Icardi vuole tornare all'Inter: il punto

Segnali, neanche troppo nascosti. Secondo quanto scrive Tuttosportdel quale è stato attaccante e capitano., con il primo post dell'anno sui social ("Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024"),("Lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop, e a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano"),dove è scattato l'allarme.Icardi è un idolo del popolo giallorosso,Dai suoi piedi e dai suoi gol (17 in 27 partire quest'anno, 40 in 53 in totale) passano le ambizioni del club campione di Turchia 2022-23, attualmente primo in Superlig con i rivali del Fenerbahçe e agli spareggi di Europa League, dove affronterà lo Sparta Praga. Perderlo ora sarebbe rischioso, per questo al momento non c'è nessuna intenzione di valutare proposte per il suo cartellino.- Icardi non si è esposto in prima persona, mache ha lasciato a causa delle liti con parte dello spogliatoio (Perisic, Brozovic e Handanovic su tutti) e con Spalletti e Conte.Icardi al momento non è nei piani, per ragioni economiche (guadagna 10 milioni di euro netti) e ambientali. Per molti, non solo all'interno del gruppo squadra, lo strappo di quattro anni fa non è stato ancora ricucito.