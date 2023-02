Il fiuto per il gol è rimasto quello di sempre, famelico e decisivo. Icardi al Galatasaray ha ritrovato stimoli e fiducia con una squadra costruita per esaltare le sue caratteristiche.. Numeri che hanno fatto innamorare i tifosi e la stessa dirigenza del club di Istanbul che è già in pressing per acquistarlo a titolo definitivo dal Psg al termine della stagione. Ma, al momento, i piani dell’ex centravanti dell’Inter sono diversi.Mauro al Galatasaray sta bene, sia con i compagni che nel club. Ma dentro di lui aumenta il desiderio di tornare in Italia ovvero quella nazione che lo ha accolto quando era qualcosa in più di un ragazzino e lo ha fatto diventare l’attaccante che tutti conoscono. Forse anche per prendersi una rivincita nei confronti di chi, come l’Inter, lo ha lasciato andare via. Maldini e Massara hanno ottimi rapporti con l’entourage del giocatore e una chiacchierata esplorativa verrà fatta anche se a oggi non risultano contatti. Icardi ha già lavorato con Pioli e ha le caratteristiche che il club rossonero cerca sul mercato ma oggi le priorità sono altre. E Mauro questo lo sa nonostante ci sia anche la possibilità di potersi liberare a zero del contratto in scadenza nel 2024 con il Psg.