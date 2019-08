Steven Zhang non ha cambiato idea e anche nel corso di questa estate ha ribadito la sua scelta a Marotta e Ausilio sul futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino piace alla Juventus e l'ad nerazzurro ha provato a spingere per uno scambio con Dybala utile ai bilanci di entrambi i club. Eppure da parte del presidente nerazzurro è arrivata la conferma di quanto detto già lo scorso febbraio. Come riporta il Corriere dello Sport Zhang ha ribadito: "Non andrà mai a Torino".