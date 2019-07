Questa notte, alle 02.00, la Fiorentina affronterà il Benfica in una delle gare valide per l'ICC. Il match sarà visibile in diretta su Sportitalia.



PROBABILI FORMAZIONI: Fiorentina-Benfica (Sportitalia, ore 02.00)



FIORENTINA 4-3-3: Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi; Sottil, Simeone, Vlahovic

All.: Montella.



BENFICA 4-4-2: Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas

All.: Bruno Lage.