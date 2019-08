Ultimo big match dell'estate in International Champions Cup per la Juve, che questo pomeriggio, alle ore 18, affronta a Stoccolma l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Maurizio Sarri ha convocato 25 calciatori, tra cui Paulo Dybala e l'ultimo arrivato Danilo, che però partiranno dalla panchina. In difesa largo alla coppia De Ligt-Chiellini, in attacco ancora Higuain punta, con Ronaldo e Douglas Costa ai lati.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Llorente, Saúl, Lemar; João Félix, Morata. Allenatore: Diego Simeone.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.



LA CRONACA: