L'attesa è finita: alle 13:30 ora italiana, la nuova Juve targata Maurizio Sarri si svelerà al mondo nella prima amichevole pre-campionato. A Singapore, i bianconeri sfidano il Tottenham vice-campione d'Europa. La prima gara dell'International Champions Cup sarà l'occasione per verificare i primi dettami tattici del tecnico campano, ma sancirà anche il debutto bianconero di Rabiot e De Ligt, con Ramsey che è invece rimasto a Torino per perfezionare la condizione fisica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS: Buffon; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.



TOTTENHAM: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott.



LA CRONACA