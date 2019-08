L'Inter torna in campo in Europa dopo la tournée asiatica chiusa con la vittoria ai rigori contro il PSG. Di fronte ci sarà il Tottenham, che i nerazzurri hanno affrontato due volte ai gironi di Champions League la passata stagione. Questo sarà il penultimo appuntamento prima dell'inizio di campionato, con l'Inter che debutterà a San Siro contro il Lecce. Il mercato non ha ancora regalato ad Antonio Conte gli attaccanti tanto desiderati e davanti toccherà ancora a Ivan Perisic, aggregato a pieno titolo alla batteria degli attaccanti. Ancora out Lautaro Martinez, rimasto a Milano per recuperare la migliore condizione dopo le vacanze extra a causa della Copa America. Di fronte, come detto, ci sarà il Tottenham, che tra una settimana inizierà la Premier League contro l'Aston Villa.



FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito. All.: Conte



TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Ndombele; Lamela, Lucas, Kane. All.: Pochettino​



Tottenham-Inter ore 16, Tottenham Hotspur Stadium