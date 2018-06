Prende forma l’idea low cost per la fascia destra dell’Inter, che consegnerà a D’Ambrosio i gradi di titolare per il post Cancelo. Ieri in sede i dialoghi con Alessandro Lucci per Zappacosta, ma il Chelsea non sembra voglia aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto, ecco perché potrebbe svilupparsi un’altra pista che porterebbe all’ex juventino Romulo, attualmente di proprietà dell'Hellas Verona.



Nel contratto dell’esterno ci sarebbe una clausola che potrebbe liberarlo a circa un milione di euro in caso di retrocessione, una circostanza verificatasi a causa del penultimo posto del Verona, che ha chiuso la stagione a 25 punti in classifica. Reduce da 37 presenze con 3 gol e 5 assist all’attivo, Romulo ritiene terminata la propria esperienza in Veneto e attende offerte.



AUSILIO CI PENSA - Ci sono Roma e Inter sulle tracce del calciatore classe 1987, che vorrebbe proseguire la propria carriera nel campionato italiano. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ci pensa, valuta l’opportunità di mercato e prepara quella che potrebbero essere un’offerta concreta. Un contratto da 1 milione di euro a stagione per una durata di tre anni non lascerebbe al calciatore alcun dubbio. Si valuterà nei prossimi giorni.