Il calcio si ferma in Francia almeno fino a settembre, ma il Paris Saint Germain ha messo subito in chiaro che non rinuncerà alla Champions League qualora si vada avanti con il massimo torneo continentale per club. Per questo motivo la società sta già cercando una sede alternativa al Parco dei Principi e secondo la stampa transalpina il presidente Nasser Al Khelaifi starebbe pensando al Qatar per giocare gli eventuali quarti ad agosto. Fra le ipotesi allo studio anche il Portogallo.