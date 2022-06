, terza partita senza sconfitta per gli azzurri e primo posto confermato nel girone di Nations League.. Ha creato molto ma non ha segnato. In queste tre gare, con Germania, Ungheria e Inghilterra,, sia Raspadori che Belotti e. Un dato su cui riflettere: l’Italia non ha trovato il gol in 4 delle ultime 7 partite., è stato, al debutto dopo la stagione in B col Frosinone. Meno brillante la ripresa, ma questo è un altro passo verso la creazione di una nuova squadra. Le idee ci sono, lo spirito anche.Bello il nostro primo tempo di Wolverhampton. Bello come il secondo di Cesena, solo che. Stadio vuoto (per il provvedimento dell’Uefa dopo i disordini dei tifosi inglesi nelle gare dell’Europeo, in tribuna solo 3.000 ragazzini), ma per i Tre Leoni la voglia di prendersi una rivincita dopo la finale di Wembley era viva., compreso l’ottavo debuttante di questo mese, il futuro juventino Gatti, confermati solo Donnarumma e Lorenzo Pellegrini.. L’ha guidata, l’hanno resa pericolosa sia Pessina che Pellegrini e questo nonostante la presenza forte dell’Inghilterra. Southgate si era accorto nelle partite con Germania e Ungheria che gli azzurri avevano cambiato tipo di manovra e ha tentato di sottrarre ai suoi avversari la profondità. Gli è riuscito solo a tratti perché quando l’Italia attaccava lo faceva con velocità, verticalizzando in un batter d’occhio.Al 45', quattro occasioni da gol per noi, due per l’Inghilterra. La prima dopo meno di 2' sull’asse Pellegrini-Frattesi che ha messo fuori davanti a Romsdale.E’ stato il miglior momento degli inglesi che hanno centrato la traversa (con deviazione di Donnarumma, che in questo modo si è un po’ riabilitato) con Mount dopo uno scambio rapido con Sterling.La nazionale di casa faceva girare palla, la nostra, quando se ne impossessava, puntava dritto all’area inglese.. Poi Scamacca (stop e palla in curva ai bordi dell’area piccola) e Pessina (tiro in piena area deviato in angolo) hanno chiuso il primo tempo. L’Italia giocava accelerando. Dietro reggeva bene, con Gatti che doveva uscire su Mount.. Meglio noi a centrocampo con Frattesi davanti all’equilibratore Rice e Tonali a spadroneggiare davanti a Ward-Prowse. E come accadeva anche prima, come accade da sempre nella Nazionale di Mancini, al gioco che sgorgava senza intoppi non corrispondeva nella stessa misura il numero di gol. Su 4 occasioni, 0 reti. Anche questo purtroppo è un classico.L’Inghilterra ha iniziato il secondo tempo meglio dell’Italia.al momento del cross e disattento Gatti che si è fatto sfilare Sterling alle spalle.. Superata l’ora di gioco, Mancini ha spedito in campo il nono debuttante di questo nuovo inizio, Salvatore Esposito al posto di Locatelli: come Gatti, e prima ancora Zaniolo,. Dentro anche il giovanissimoal posto di Pellegrini. Southgate ha scelto invece la forza e l’esperienza di Kane (fuori il romanista Abraham, un’ora non brillantissima), oltre a Phillips (per Rice) e Bowen (per Mount). Gnonto, spedito a destra con Pessina spostato a sinistra, si è fatto vedere subito con scatto e conclusione sull’esterno della rete. Esposito, nel frattempo, si è subito adeguato al livello di personalità di tutta la Nazionale.In questo secondo tempo la partita ha perso velocità, vigore e precisione.Per il centravanti del Sassuolo, motivo per cui a un quarto d’ora dalla fine Mancini lo ha tolto per far entrare. Abbiamo chiuso con un attacco in miniatura (Gnonto-Raspadori), ma molto tecnico e veloce. Nel finale dentro anche Cristante (fuori il combattente Pessina) e Florenzi (fuori Dimarco). Nel recupero, ultimo giallo per Tonali che, già diffidato, salterà la sfida contro la Germania martedì prossimo a Mönchengladbach.(4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori (43' st Guehi), Trippier; Rice (20' st Phillips), Ward-Prowse; Sterling (34' st Saka), Mount (20' st Bowen), Grealish; Abraham (20' st Kane). A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Coady, Bellingham, Gallagher. All.: SouthgateDonnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (42' st Florenzi); Frattesi, Locatelli (19' st Gnonto), Tonali; Pessina (43' st Cristante), Scamacca (32' st Raspadori), Pellegrini (19' st Esposito). A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Politano, Barella, Scalvini. All.: ManciniMarciniak (Polonia)Locatelli (I), Grealish (IN), Gatti (I), Ward-Prowse (IN), Tonali (I)