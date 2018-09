Non è ancora famoso quanto i connazionali Vinicius Junior e Lucas Paquetà, ma Pedro Guilherme è destinato a far parlare di sé. Capocannoniere nel campionato carioca con 10 gol in 19 partite, Pedro Guilherme Abreu dos Santos è l’ultima idea di mercato di due squadre italiane: Milan e Roma. Il direttore sportivo giallorosso Monchi è sempre vigile sui migliori talenti europei e non solo: il mirino è finito sul brasiliano, monitorato da vicino anche da Ricardo Kakà nelle scorse settimane. In stretto contatto con Leonardo, l’ultimo Pallone d’Oro del Milan ha seguito da vicinissimo il giocatore di proprietà del Fluminense e ha inviato alla società rossonera report positivi sul centravanti.



NEL SEGNO DI RICKY - Nato a Rio de Janeiro nel 1997, Pedro è una prima punta di piede destro, abile nello stretto e con un importante senso del gol. E’ cresciuto prendendo spunto dal Fenomeno Ronaldo e da Ronaldinho, ma si è innamorato proprio di Ricardo Kakà, suo idolo negli anni dell’adolescenza. Caratteristiche diverse da Ricky: trequartista quest’ultimo, centravanti Pedro, ma con una stessa ricerca dell’eleganza palla al piede e dell’inserimento senza palla. Nel massimo campionato carioca è primo con 10 gol, alla pari dell’ex Inter Gabigol, davanti a Ricardo Oliveira e Roger Guedes (a quota 9). Cresciuto nel settore giovanile del Duquecaxiense e poi passato al Fluminense nel 2014, Pedro è entrato a far parte della prima squadra del club nel 2016 (3 presenze). Nel 2017 si è affacciato nel mondo dei grandi con le prime reti: 2 in campionato in 15 partite, una in 5 di Copa Sudamericana. Poi l’exploit, nel 2018: 10 reti e 2 assist in 19 del massimo campionato brasiliano, 2 in 4 di coppa.



IL PREZZO - Sotto contratto col Fluminense fino al 31 luglio 2019, Pedro è blindato da una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Nell’ultima finestra di mercato hanno pensato a lui Real Madrid e Siviglia, prima di chiudere rispettivamente per Mariano e André Silva, ma nessun club ha ancora deciso di affondare il colpo. Clausola da 50 milioni, ma il Fluminense è pronto a valutare offerte a partire da circa 25/30 milioni di euro, a salire viste le recenti prestazioni del gioiello verdeoro. In Spagna osservano, così come in Italia: Leonardo, sempre vigile sui migliori talenti brasiliani, ha chiesto ai propri uomini di mercato di continuare a valutare la sua crescita, stesso dicasi per Monchi.



BLINDATO - Il presidente del club carioca, Pedro Abad, intanto ha voluto mettere a tacere tutti i rumors di mercato intorno al suo gioiello: “In ogni trattativa bisogna che ci sia la volontà di tutte le parti, l’atleta interessato e i club. Quando c’è l’accordo a tre, la cosa si fa. Se finora ciò non è successo vuol dire che qualcuno non si sentiva a proprio agio. Ma ora il mercato è chiuso, quindi Pedro rimane qui”. Al momento resta alla Fluminense, ma il suo futuro parla europeo. Milan e Roma vigili in Italia, Real Madrid e Siviglia in Spagna, Bordeaux in Francia. Tutti attenti a bomber Pedro, con Leonardo e gli uomini di mercato rossoneri in prima fila quando si parla di talenti sudamericani...



@AleCosattini