Mario Ielpo, ex portiere di Lazio e Milan, parla a Sky Sport del passaggio di Gigi Buffon al PSG: "Lui tra i primi cinque portieri al mondo? Se si guardano i Mondiali si può tranquillamente dire che Buffon è ancora il migliore. Ci sono portieri che fanno degli exploit importanti ma se si guarda il livello che ha raggiunto in questi anni e il resto dei portieri si può tranquillamente dire che Buffon sia ancora in numero uno. Nonostante questo penso che se davvero ha dato l'addio alla Nazionale non sia giusto pensare di convocarlo per Mondiali oppure Europei."