"Il portiere non gioca mai da solo, ma con la difesa. E se la difesa non lo aiuta, anche lui va in difficoltà. Con la Fiorentina non mi piaciuto se devo essere sincero. Gigio ha una qualità incredibile, però nelle ultime partite ha fatto delle uscite fuori tempo. Anche sul primo gol di Belotti poteva fare di più, non so perchè è andato con una sola mano". Questo il pensiero di Mario Ielpo a Milantv.