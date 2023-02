Il Catanzaro vola sulle ali dell'entusiasmo, a +12 sul Crotone secondo e con una buona fetta di promozione già in tasca. Una stagione incredibile quella del club allenato da Vivarini, che ha dimostrato di essere per distacco la migliore squadra non solo del girone, ma dell'intera categoria. Lo dimostrano le 24 vittorie in 29 gare (con 4 pareggi e una sola sconfitta a chiudere il tabellino) e soprattutto i numeri: 78 gol segnati e appena 11 subiti, ovviamente migliore attacco e migliore difesa.



RE PIETRO - E per un Catanzaro che vola, c'è uno Iemmello che trascina. Tornato 'Re Pietro', il bomber del club calabrese è diventato il miglior marcatore dei campionati professionistici in Italia con 21 gol in campionato grazie alla doppietta messa a segno nell'ultimo turno contro la Juve Stabia. Meglio anche dell'implacabile Osimhen, che sta trascinando un'altra grande del sud a un risultato altrettanto straordinario con prestazioni da record. Due grandi attaccanti, per due grandi piazze, con un sogno in comune: la vittoria.



SERIE B - Per Iemmello, leader di una squadra piena di valori, si tratta di una seconda giovinezza: arrivato a trent'anni a Catanzaro e con più di qualche rimpianto per quel che poteva essere e non è stato, il bomber ha finalmente ritrovato se stesso, regalando ai tifosi la sua migliore versione dai tempi di Foggia. E a fare da sfondo alla sua fantastica stagione c'è la vittoria del campionato e il ritorno, sempre più vicino, in Serie B, palcoscenico decisamente più adatto al Re - Pietro - dei gol in Italia.