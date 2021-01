Pietro Iemmello, attaccante del Las Palmas, in un'intervista a RTC Telecalabria apre alla Reggina: "Le varie voci che si leggono in giro sono situazioni reali, stiamo parlando, ma serve ancora tempo per trovare una soluzione. Al 99% andrò via da qui e mi sto guardando attorno per prendere la decisione giusta e spero a breve si possa concludere il mio ritorno in Italia. Reggina? Sono di Catanzaro e tifo Catanzaro, ma nel calcio mai dire mai. Io sono del sud e mi piacerebbe sempre il sud, dove anzi ho giocato poco nella mia carriera, ma anche Frosinone è centro-sud (ride, ndr)".