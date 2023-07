Nella gallery tutti gli 'olandesi' dello United di Ten Hag.

Ilha annunciato in via ufficialedal Chelsea per: un rinforzo espressamente richiesto dal manager, che da quando si è insediato sulla panchina di Old Trafford sta portando avanti un vero e propriodei Red Devils. Un momento, ma non è arrivato praticamente nessun olandese a Carrington, diranno i meno attenti. In effetti, tra i giocatori arrivati nell'ultimo anno solare, solo, terzino ex Feyenoord, viene dai Paesi Bassi; tuttavia, lo United ha pescato a piene mani dall'ex squadra di Ten Hag, l'Ajax, lo avrebbe fatto volentieri ancora e ancora è intenzionato a farlo.Casemiro è l'unico arrivo di grande rilievo che non ha nulla a che vedere con l'Olanda; eppure, anche quello del brasiliano non era un nome inizialmente nella lista., centrocampista che ha allenato ad Amsterdam e che alla fine, nonostante la corte serrata, è rimasto a Barcellona, costringendo il ds Murtough a virare su. Ma per un De Jong che non è arrivato ci sono tantissimi giocatori che, Ajax, Olanda o comunque Eredivisie, fanno parte dei progetti per il prossimo futuro dello United. A cominciare da Mount, l'ultimo arrivato.- Masonè di Portsmouth e ha fatto tutte le giovanili con il Chelsea, che c'entra con l'Olanda? La risposta è che ci ha giocato,, squadra satellite dei Blues nei Paesi Bassi. Ecco,in cui giocavano i vari Onana, Ziyech, De Ligt, De Jong, e Mount ha giocato in maniera strepitosa, battendo anche la punizione che ha portato al terzo gol di Linssen. Il tecnico olandese, cinque anni dopo, memore anche di quel pomeriggio, lo ha voluto con sé. Ma non è finita, perché ci sono altri giocatori che Ten Hag conosce benissimo e che non vede l'ora di riabbracciare.