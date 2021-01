Se guardate il tabellino delle ultime partite del Pordenone, tra i marcatori troverete sempre lo stesso nome:. Sei gol nelle ultime sei partite giocate dall'attaccante neroverde, che anche nella vittoria di oggi contro il Venezia ha timbrato il cartellino.- Madre friulana e padre senegalese, lui si sente italiano al 100% con un po' d'Africa dentro al cuore. Diaw (foto sito ufficiale Pordenone) è nato a Cividale del Friuli, un paesino del Friuli di 10mila abitanti dove spesso aiutava un amico negoziante a scaricare la merce. Il pallone era solo sullo sfondo, un passatempo nei momenti liberi. Ma dai Dilettanti alla Serie B è un attimo, o quasi.. Due ko che avrebbero mandato in crisi chiunque, ma Davide non si è mai abbattuto tirandosi su ogni volta.- Il brasiliano Ronaldo e Cissé sono i suoi modelli, oggi sorride e dopo una stagione e mezza da protagonista nel Cittadella col quale ha sfiorato la promozione in Serie A. Tesser lo sa e non rinuncia mai al suo attaccante, l'unica volta in cui non l'ha potuto schierare è stato per squalifica contro la Cremonese: è stata l'unica sconfitta nelle ultime sette gare. Sono bastati pochi mesi a Davide per conquistare la fiducia di tutti e diventare la certezza del Pordenone: dal magazzino al campo, la favola Diaw è appena iniziata.