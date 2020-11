Indice della mano che indica la testa, come a dire "ho segnato anche così".Prima un terzo tempo che neanche un cestista, poi un tiro-cross col movimento di Rashford che inganna Pickford. Ordinaria amministrazione per il portoghese, che da inizio stagione ha sempre fatto gol (sei) o assist (cinque) in tutte le 11 partite stagionali nelle quali ha giocato.- Numeri da fenomeno, in meno di un anno ha conquistato tutti diventando indispensabile per il gioco di Solskjaer. Arrivato a fine gennaio dallo Sporting Lisbona, alla seconda presenza con i Red Devils aveva già sfornato un assist contro il Chelsea.Solskjaer ha fatto il resto, piazzandolo dietro alla punta senza levarlo più. Leader della squadra, personalità da vendere e miglior rigorista in circolazione.- 21 penalty consecutivi segnati tra Sporting e United prima dell'errore col Newcastle.. Guai però a dirgli che segna solo su rigore... Ci ha provato l'ex attaccante Peter Crouch, che facendo due conti aveva scherzato: "Vincerà la Scarpa d'Oro, con un rigore a partita arriverà a 38 gol". Battuta non gradita dal diretto interessato: "Guardate le statistiche! Tra tutti i centrocampisti De Bruyne è coinvolto in più azioni da gol di me". Carta canta.- E pensare che. Novara, Udinese e Sampdoria: tre tappe fondamentali per la crescita del giocatore esploso definitivamente nello Sporting Lisbona., nell'estate 2019 è stato accostato all'Inter e ci aveva pensato anche il Milan, che ce l'ha sempre avuto come pallino dai tempi di Berlusconi e Galliani. Nessuna big italiana però è arrivata fino in fondo e ad affondare il colpo è stato il Manchester United. C'era chi diceva che 55 milioni erano troppi, oggi vale quasi il doppio ed è diventato uno dei migliori centrocampisti d'Europa.