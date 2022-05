Il patron dellaha parlato a margine dell'evento per i 130 anni de Il Mattino parlando del futuro del calcio italiano, del club campano e anche di mercato alimentando il sogno Edinson"Il calcio italiano è il più bello e autentico d'Europa: lo si è visto quest'anno nella lotta per lo Scudetto, per l'Europa e per la salvezza, personalmente ho vissuto l'emozione più grande della mia vita"."Per la Salernitana il 70% del fatturato sono i diritti tv e non li trattiamo noi, ma la Lega Serie A: questa è un'anomalia. Le piccole squadre stanno convergendo tutte sulla necessità di dare al calcio una dimensione più internazionale e come si fa? Dando visibilità alle grandi e alla loro capacità di attrarre. Non c'è affatto antagonismo tra le piccole-medie e le grandi. Le squadre di calcio devono cambiare pelle: devono diventare una industria in grado di essere produttiva. Io sono ottimista, credo che il calcio tornerà a breve a primeggiare a livello europeo"."Speriamo di fare un campionato più tranquillo, ci sono tutte le caratteristiche per dare continuità alla serietà. Salerno ha la percentuale più alta tra tifosi e abitanti, con 35mila presenti allo stadio. La gente ci è sempre stata vicina, anche nelle difficoltà"."Al calcio chiedo di essere un modello di stigmatizzazione alla violenza, questo sarà il mio cavallo di battaglia: non ho la ricetta perché sarei un presuntuoso. C'è bisogno di un clima in cui famiglie e bambini vadano tranquilli allo stadio, serve educare ai tifosi ad una sana competizione e lealtà tra tifoserie. Questo crea un circolo virtuoso per gli investimenti e può riportare il calcio italiano agli antichi fasti"."Cavani è una suggestione venuta a noi quasi come un sogno. È un giocatore ambito dalle squadre più importanti d'Europa, vuole giocare la Champions, però le porte della Salernitana comunque restano aperte perché per me è un giocatore straordinario. E se vuole casa ad Amalfi decisamente l'avrà".