Danilo Iervolino, imprenditore e presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Kiss Kiss di quanto successo nel finale della sfida con la Juventus, con il gol di Milik annullato per fuorigioco di Bonucci: “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema”