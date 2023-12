Danilo Iervolino prova a scuotere la sua squadra ultima in classifica. Il presidente della Salernitana ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono a disagio per il nostro campionato. Questa squadra non è stata costruita per stare in fondo, abbiamo tanti nazionali e giovani promettenti comprando giocatori da squadre importanti".



L'IMPEGNO - "Da quando sono qui ho investito, mi sono sempre impegnato e ho cercato di essere più presente possibile. Ho sempre avuto a cuore i calciatori, ma ora non ci meritiamo questa squadra che non vuole sudare. La colpa è soprattutto mia, perché le scelte sono mie ed è giusto che io ci metta la faccia. Ma penso che chi è rimasto abbia deluso molto".



SPOGLIATOIO SPACCATO - "L'ambiente è lacerato e ci sono delle fazioni, purtroppo non riusciamo a ricreare la giusta armonia. Tutti contro tutti alla ricerca di alibi, ci sono calciatori che si lagnano se vengono sostituiti o se non giocano. Tanti giocatori non amano Salerno e non vogliono restare qui, per me loro sono gli unici responsabili di questo momento. Abbiamo salari altissimi, abbiamo speso molto e loro hanno disatteso tutti gli impegni. Devono prendersi le responsabilità, giocando per amore verso Salerno o per paura che questa possa diventare la tomba delle loro carriere. Userò un pugno durissimo".



SUL MERCATO - "A gennaio andrà via chi non vuole restare e arriveranno solo giocatori che hanno una voglia matta di giocare per la maglia della Salernitana. Ora andiamo avanti con impegno, ho ancora fiducia nel valore di questa rosa".