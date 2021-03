Questo quanto si legge da un comunicato pubblicato dall'Ifab: "Poiché l’interpretazione dei falli di mano non è sempre stata coerente a causa di applicazioni errate della regola,. Per quanto riguarda il criterio della mano / braccio che rende il corpo di un giocatore innaturalmente più grande', è stato confermato che gli arbitri dovrebbero continuare a usare il loro giudizio nel determinare la validità della posizione della mano / del braccio in relazione al movimento del giocatore in quella specifica situazione".Poi è arrivata la precisazione. E' fallo di mano quando un giocatore ", ad esempio spostando la mano / braccio verso la palla; tocca la palla con la mano / il braccio quando ha reso il loro corpo innaturalmente più grande. Si considera che un giocatore abbia reso il proprio corpo innaturalmente più grande quando la posizione della mano / del braccio non è una conseguenza o giustificabile dal movimento del corpo del giocatore per quella specifica situazione. Avendo la mano / braccio in tale posizione, il giocatore corre il rischio che la sua mano / braccio venga colpita dalla palla e venga penalizzato; Oppure segna nella porta avversaria: direttamente dalla mano / braccio, anche se accidentale, anche dal portiere; o subito dopo che la palla ha toccato la loro mano / braccio, anche se accidentale.".